«Олександрія» здобула четверту перемогу поспіль

В неділю, 12 серпня, в Олександрії на КСК «Ніка» відбувся матч четвертого туру УПЛ між ФК «Олександрія» та ФК «Арсенал-Київ», який звершився перемогою господарів поля.

Перший тайм матчу завершився «всуху», а вже під час другого підопічні Шарана розіграли стандарт, який завершився голом Андрія Цурікова у ворота гостей. Матч і надалі проходив в атмосфері боротьби – гравці команди з Києва робили спроби відігратися, а господарі поля мали бажання та змогу збільшити перевагу, проте, жодного гольового моменту реалізовано не було. І матч завершився з мінімальною перевагою «Олександрії».

Завдяки перемозі у матчі «Олександрія» закріпилася на першій сходинці п’єдесталу УПЛ випадаючи Київське «Динамо» на три очка.

Фото: ФК “Олександрія”