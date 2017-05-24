Олександрієць Михайло Зозуля оголосив безстрокову протестну акцію

Як він сам розповідає, привід для її проведення є особистим: у 2006 році М.Зозуля відмовився від послуг централізованого теплопостачання і обладнав свою квартиру системою електричного опалення, погодивши це і уклавши відповідний договір з місцевим підприємством електромереж.

Та за словами М.Зозулі, лише цього року підприємство остаточно узгодило питання оплати і надання Зозулі житлової субсидії з управлінням соцзахисту, у зв`язку з чим у нього за попередні 11 років наріс борг оплати за електроенергію у розмірі 1937 грн. Сплатити цей борг абонент відмовився, вважаючи незаконним і таким, що виник не з його вини.

«А 18 травня невідомі особи відключили мою квартиру від електрики, – каже Зозуля. – Я звернувся до поліції з проханням про розслідування, а поки що буду проводити акцію у державних установах і органах місцевого самоврядування проти ось такого терору моєї родини, у якій я та моя дружина – 80-річні ветерани праці. Ми залишаємось без електропостачання з 18 травня і це – неподобство», – каже Михайло Зозуля.