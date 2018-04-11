Олександрієць переміг у міжнародному 100-кілометровому забігу

В Одесі відбувся 45-й (щорічний) міжнародний легкоатлетичний забіг і велопробіг «Пояс слави», присвячений даті 10 квітня, коли одесити відзначають День визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Легкоатлетичні змагання традиційно проходили на дистанціях 15 км, 42 км (марафон) і навіть на екстремальних100 кілометрах. Велогонка також передбачала 100-кілометрову дистанцію.

Вже вдруге у меморіальному заході взяв участь олександрійський бігун Олександр Жосан. Цього спортсмена добре знають у легкоатлетичних колах не лише нашого міста: він регулярно і успішно бере участь у марафонських змаганнях як вітчизняного, так і міжнародних рівнів. Минулого року він також виступив на одеському 100-кілометровому «Поясі слави», який не лише зміг подолати, а й показав гарний результат. А на цей раз в Одесі Олександр, так само не розмінюючись на «дрібниці», обрав для себе 100-кілометрівку і прийшов до фінішу першим!

«Голос громади» вітає переможця, який відразу після повернення з міста-героя дав нам ексклюзивне інтерв`ю:

Захід був організований дуже добре. Також цьому сприяла і тепла, сонячна погода (на відміну від минулорічного забігу, коли початок квітня був дуже холодним – вітряним і навіть морозним). Традиційно все розпочалося з урочистого відкриття за участі представників міської влади, привітань, покладання вінків до пам`ятника визволителям Одеси. Багатолюдний старт, у кому взяли участь, крім українських, спортсмени з США, Канади, Польщі та Румунії, відбувся о 10.30.

Це вже ваша не перша «сотка». Як вона далась цього разу?

Скажу чесно: легкою вона так само не була. Такі екстремальні забіги на одному ентузіазмі не подолаєш, до них треба готуватись довго і цілеспрямовано. Звісно, було дуже важко на дистанції, а після забігу потім ще декілька днів доводиться відновлюватись, не відпускає «кріпотура» у м`язах.

Ви показали найкращий з усіх результат – 13 годин 58 хвилин. На старті і під час забігу було передчуття перемоги?

Важко сказати. Звичайно, був налаштований будь-що подолати дистанцію до кінця і по можливості показати гарний результат. Я фактично повторив свій минулорічний час на цих же змаганнях і вийшло, що став першим.

Для повноти картини слід додати, що змагання передбачали і командний залік, де спортсмени заявляють участь у групі чи у парі. Це своєрідна моральна взаємопідтримка, адже марафонські дистанції – не лише важке фізичне, а й водночас психологічне випробування. Наш земляк вже вдруге у 100-кілометровому забігу боровся в одній «зв`язці» зі своїм товаришем – місцевим жителем Ігорем Гайдуком, таким же ентузіастом екстремального бігу. Так от цей олександрійсько-одеський «тандем» Жосан-Гайдук (котрий, до речі, представляв олександрійський спортивний клуб «Спарта-17») у командному заліку посів третє місце, що у значній мірі – також заслуга Олександра, якому доводилося декілька разів «підтягувати» на дистанції свого партнера. Таким чином, наш земляк привіз з Одеси дві нагороди: кубок за перше місце у особистому заліку і грамоту за третє місце – у командному.

Ну і слід нагадати: Олександр Жосан, крім двох одеських «соток», має у своєму послужному списку ще й такий екстремальний захід, як безперервний біг на витривалість протягом 24-х годин. У цих українських змаганнях він брав участь минулого року і подолав за добу понад 100 кілометрів! Але Олександр вважає, що йому є на кого рівнятись і наводить такий приклад: «Он в одеському «Поясі слави» брав участь місцевий спортсмен, якому без малого 80 років! Ось на фото він поряд зі мною. І це його 44-й стокілометровий пробіг, тобто виходить, що він щороку брав участь у цьому заході (який, нагадаю, проводяться вже 45 разів) практично від самого його початку. Оце я розумію – приклад спортивного довголіття!» – каже наш співрозмовник Олександр Жосан.