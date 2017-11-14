Олександрієць під приводом ремонту труби водопостачання намагався вкрасти телефонний кабель

43-річного мешканця однієї з олександрійських багатоповерхівок, в підвалі якої він і намагався здійснити крадіжку 60 метрів телефонного кабелю, на “гарячому” застали працівники поліції. На питання правоохоронців щодо причини перебування останнього в підвальному приміщенні багатоповерхівки, чоловік намагався переконати поліцейських, що знаходиться у підвалі будинку через порив труби та збирався перекрити воду.

Повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

“У ніч на 14 листопада близько 3-ї години наряд поліції охорони в Олександрії отримав повідомлення про спрацювання сигналізації цілісності телефонного кабелю у підвальному приміщені багатоповерхівки, розташованої у спальному районі міста.

Негайно виїхавши за адресою, працівники поліції почали відпрацьовувати прилеглу до будинку територію, перевіряти цілісність замків у дверях до підвалів. Біля одного із під’їздів багатоповерхівки поліцейські виявили відкритий замок” – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Аби переконатися у правдивості пояснень чоловіка, поліцейські оглянули комірчину, на яку він вказав, та неподалік помітили мішок із обрізками телефонного кабелю. У ході поверхового огляду громадянина та виявили у нього кусачки, пилку і ніж.

Наразі особі інкримінують правопорушення, передбачене ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка).