Олександрієць посів друге місце на XV фестивалі «Нотка Поліглотка», який відбувся у Варшаві

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Днями у Варшаві пройшов XV фестиваль – перегляд європейської пісні «Нотка Поліглотка». Відбір учасників фестивалю проходив в декілька етапів.

Про це «Голосу Громади» повідомив призер конкурсу та уродженець з Олександрії Олександр Сухомлин.

Перший етап був побудований на тому, що учасники повинні  були вислати заявку на участь в конкурсі та запис пісні, котру будеш презентувати на фестивалі.  До першого етапу надійшло понад 250 заявок.

З 250 учасників, в гроні яких були вокалісти, дуети і колективи, до фінального прослуховування було допущено 140 учасників. Прослуховування відбувались протягом двох днів у Варшаві, куди приїхали учасники зі всіх куточків Польщі та з-за кордону.

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Особливістю  фестивалю було поділення нагород  за мовним критерієм. Учасники виконували  пісні англійською, німецькою, французькою, чеською, нідерландською  та іншими мовами.

«Я співав пісню «Rise Like a Phoenix»(англійською мовою) переможниці Євробачення 2014 року Кончіти Вурст. Мій виступ професійне журі до складу якого входили викладачі музичних шкіл, музичні продюсери, оцінило високо. На підсумковому протоколі я знаходився на 2 позиції з 140 учасників. Був дуже високий рівень фестивалю, особливо був захоплений учасниками молодшого віку, коли діти 10-14 років співають дорослі пісні і справді розуміють про що йдеться у цій пісні. Гран-Прі фестивалю дістався вокальному колективу. Я справді дуже задоволений тим, що був учасником цього фестивалю, що журі високо оцінили мої вокальні здібності, і вже готуюся до наступних фестивалів» – поділився враженнями срібний призер фестивалю Олександр Сухомлин.

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Додамо, що Олександр мешкав в Олександрії й займався у зразковому вокальному колективі «Нові Імена» (кер. Наталія Заболотнікова). З 2015 року переїхав жити та навчатися до Варшави.

В Польщі приймає активну  участь у різних фестивалях.  За останні 3 місяці Олександр взяв участь у трьох конкурсах де посів призові місця.

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