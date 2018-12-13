Олександрієць посів ІІІ місце у столичному чемпіонаті з велокросу

В Києві пройшов офіційний чемпіонат міста з велокроссу. У ньому взяли участь два спортсмени з Олександрії: Олександр Скринник і Артем Суздал, повідомляє «Голос Громади».

Особливості даного велокроссу: це гонка, яка проводиться у період з вересня по лютий місяць і її тривалість за регламентом складає одну годину. Старт проходив в парку Дорогожичі, всього учасників було 41, а в категорії власне «велокрос» зареєструвалися 23 велосипедисти. Судили гонку арбітри Національної федерації велоспорту України.

Слід зазначити, що погода напередодні нинішнього великого снігопаду була по-справжньому «кросовою»: майже цілий день лив дощ, під колесами – місиво з підталого снігу шаром 10-12 см та багна. Це не рахуючи передбачених правилами перешкод на трасі: сходинок і бар’єрів. Втім, про гонку розповість сам її учасник Олександр Скринник:

«Стартували добре. Сніг був дуже в’язкий як пісок, тому про великі швидкості можна було забути (крім хіба що ділянки по бетонній плитці). Постійно все забивалося багном і снігом, через це навіть велотуфлі не хотіли пристебуватися. Під завершення гонки думав, що фінішуватиму четвертим, оскільки три учасники обігнали мене. Але на останньому колі все змінилося: я почав наздоганяти третього суперника, зібрався з силами, думками і на останньому колі він почав трохи відставати, а я додав темп ось і вийшло вирізати відрізок, обігнати та дотерпіти півкола. Вже на фінішній прямій озирався, але суперника не бачив, в підсумку посів ІІІ місце. Взагалі я люблю гонки з інтригою, а коли інтрига триває до останніх метрів – це ще крутіше! Артем Суздал теж відмінно закінчив гонку, для нього це був практично дебютний старт у цьому році, оскільки він не стартував попередніх років 10. Але цього року він купив новий велосипед і почав займатися. Ми з ним з однієї велошколи, тренувалися разом 10 років тому. Завдання у Артема було доїхати і отримати задоволення від гонки, з чим він і впорався. Всім читачам «Голосу Громади» бажаю спорту і гарного настрою!».