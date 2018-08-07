Олександрієць розповів про участь у всеукраїнській велогонці

З третього по п`яте серпня в м. Знам’янці відбулися всеукраїнські змагання з велоспорту, приурочені до Дня міста. У цьому заході взяли участь спортсмени з міст Кропивницького, Олександрії, Новгородки, Знам`янки, Світловодська, Горішніх Плавнів, Кременчука, Миколаєва, Кривого Рогу, Кам`янського, села Мошориного (Знам`янській район). У програмі проведення змагань були індивідуальна та групова гонки, а також гонка «крітеріум».

Ось як поділився про перебіг подій з «Голосом Громади» велогонщик Олександр Скринник, який разом з двома іншими членами олександрійської команди брав участь у змаганні 4 серпня: «У груповій гонці індивідуальній і «критеріум» ми стартували в складі 3-х осіб: Світлана Чебаненко, Михайло Москальов і я. Гонка пройшла успішно, ніхто не впав і не травмувався, проїхали впевнено, як на тренуванні. Для Михайла Москальова це був дебют ( в груповій гонці), з чим його і вітаю. На початку гонки групи «молодняк» її смикав-смикав, в результаті чого вона розділилася на дві маленькі підгрупи, де ми вже їхали рівно і спокійно по своїх силах. На останніх колах дистанції у нас закінчилася вода і довелося вже терпіти до фінішу. Але старт ми взяли впевнений, фінішували успішно, тому всі залишилися задоволені. Цьому сприяв і відмінний стан дорожнього покриття (новозбудована об’їзна дорога). Дякую за увагу, всім вашим читачам бажаю спорту, оскільки спорт – це життя !».

Дистанція групової гонки становила 50 км. За результатами змагання, Олександр прийшов до фінішу у першій десятці (сьомим), Світлана була другою у своїй категорії, а Михайло – тринадцятим. Але слід зазначити, що загальна відстань, яку проїхала олександрійська трійка того дня, сягала 130 км, оскільки спортсмени виступали не як представники клубної команди, а в індивідуальному порядку і відповідно добиралися на змагання до Знам`янки і назад в Олександрію своїм ходом, тобто на велосипедах.