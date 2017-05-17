Учора, 16 травня, в м. Кропивницькому відбулася VI сесія ХІ скликання Кіровоградського обласного парламенту дітей, присвячена 15-річчю створення парламенту. У ході пленарного засідання діти звітували про виконання рішень минулої сесії та діяльність органів дитячого самоврядування в міжсесійний період.

Знаковою подією стала конкурсна програма “Лідер року-2017”, під час якої юні парламентарі змагалися у різних номінаціях: “Координатор Року”, “Найкращий парламент” та “Лідер року”.

У Лідерів було три завдання: “Імпровізація”, під час якої ставилися питання про самоврядування в Україні, “Візитка” та “Талант”.

За результатами конкурсу друге призове місце в номінації “Координатор року” дісталося нашій землячці Інні Кошель.

Почесне ж звання “Лідер року-2017” та перше місце здобув олександрієць, учень 11 класу ЗНЗ № 10, голова молодіжного парламенту Єгор Ющик. Зазначимо, що кандидатуру активного та креативного юнака, котрий відомий в нашому місті участю в багатьох молодіжних заходах було висунуто також на конкурс “Олександрієць року-2017” в номінації “Молодіжний лідер року”. Проте комісія щорічного міського конкурсу “Олександрієць року”, яка і розглядала номінантів не підтримала кандидатуру голови Олександрійського молодіжного парламенту та віддала перевагу іншому номінанту.

За результатами роботи в міжсесійний період з 17 листопада 2016 року по травень 2017 Олександрійський молодіжний парламент зайняв друге місце. Вже сьогодні депутати молодіжного органу самоврядування зберуться на сесію, яка відбудеться у приміщенні ЦДЮТ ім.О.Шакала.