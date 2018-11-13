Олександрієць став призером у Кубку України з велоспорту

У Кременчуці пройшли потрійні всеукраїнські змагання з велоспорту. В одному з цих змагань, які тривали три дні, олександрієць Олександр Скриннік посів третє місце, повідомляє «Голос Громади».

Так, першого дня відбулася групова гонка на Кубок України, у якій взяв участь 31 спортсмен. Олександр (до речі, єдиний представник Олександрійщини на всіх цих трьох змаганнях) прийшов до фінішу чотирнадцятим, подолавши відстань близько 22 км.

Наступного дня проходив Чемпіонат України в індивідуальній гонці, де на дистанції 5 кіл по 2,7 км олександрієць був одинадцятим.

І нарешті, третього дня у Кременчуці відбулося останнє із запланованих календарних змагань – Кубок України у парній гонці. Пройшовши дистанцію у визначені для цього виду 4 кола, Олександр Скриннік посів третє місце (на фото він крайній справа), розділивши «бронзову» сходинку подіуму з іншим представником команди Кіровоградської області, спортсменом зі Світловодська Антоном Пустовітом.