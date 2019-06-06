Олександрійця, якого підозрюють у вбивстві своєї дружини, залишать під вартою

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Апеляційний суд Кропивницького відхилив апеляційну скаргу сторони захисту чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї дружини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на прес-службу Кропивницького апеляційного суду.

Підозрюваний та його захисник просили суд обрати міру запобідного заходу не пов’язану з триманням під вартою.
Однак, суд залишив апеляційну скаргу без задоволення.
Таким чином, підозрюваний утримуватиметься під вартою до 28 червня поточного року.

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Нагадаємо, минулого року,  30 грудня, до поліції звернувся громадянин із заявою про зникнення своєї дружини, повідомивши, що його дружина та мати його двох малолітніх дітей вийшла з дому та не повернулася.

Як з’ясувалось згодом, у ході пошукових дій, службовий пес  взяв запаховий слід та привів на місце, де було сховано тіло потерпілої з тілесними ушкодженнями у вигляді ножових поранень. За скоєння особливо тяжкого злочину поліцейські затримали її 43-річного чоловіка.

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