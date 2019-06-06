Олександрійця, якого підозрюють у вбивстві своєї дружини, залишать під вартою

Апеляційний суд Кропивницького відхилив апеляційну скаргу сторони захисту чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї дружини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на прес-службу Кропивницького апеляційного суду.

Підозрюваний та його захисник просили суд обрати міру запобідного заходу не пов’язану з триманням під вартою.

Однак, суд залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Таким чином, підозрюваний утримуватиметься під вартою до 28 червня поточного року.

Нагадаємо, минулого року, 30 грудня, до поліції звернувся громадянин із заявою про зникнення своєї дружини, повідомивши, що його дружина та мати його двох малолітніх дітей вийшла з дому та не повернулася.

Як з’ясувалось згодом, у ході пошукових дій, службовий пес взяв запаховий слід та привів на місце, де було сховано тіло потерпілої з тілесними ушкодженнями у вигляді ножових поранень. За скоєння особливо тяжкого злочину поліцейські затримали її 43-річного чоловіка.