Олександрієць, якщо ти працюєш “на себе” без реєстрації своєї діяльності — вони прийдуть до тебе!

“Голос Громади” раніше повідомляв про те, що з 26 квітня по 26 травня 2019 року в Олександрії оголосили місячник з легалізації найманої праці та підприємницької діяльності.

Так от, на сьогодні існує відповідна база даних, яка налічує близько 40 об’єктів, в яких потенційно нелегальних працюють.

Впродовж половини терміну даного місячника вже зареєстровано 8 підприємців, які мають вид економічної діяльності – надання перукарських послуг.

Оголошений місячник дає змогу таким “нелегалам” зареєструвати свою підприємницьку діяльність, інакше, по його завершенню, на них чекають перевірки та відповідні рейди з наслідками відповідно до чинного законодавства України.