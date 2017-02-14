Інформаційні листівки з інформацією про АЧС (африканську чуму свиней) з’явилися на зупинках міста. В брошурах повідомляють про хворобу, заходи ветеринарної служби по контролю АЧС, характерні для хвороби ознаки. Також розписана процедура зараження свиней та методи запобігання цьому явищу.

На зазначених брошурах вказані контакти Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та Олександрії, а також міської державної лікарні ветеринарної медицини.

Як вже повідомляв Голос Громади, близько 2 місяців тому в сусідньому Онуфріївському районі вже було виявлено АЧС.