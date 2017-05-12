Олександрію відвідав очільник м. Шостки

11 травня у малій сесійній залі Олександрійської міської ради відбулася зустріч з делегацією м. Шостки (Сумська область), яка прибула напередодні до нашого міста з метою обміну досвідом управління міською інфраструктурою та реформування її основних сфер. У бесіді взяли участь міський голова Олександрії Степан Цапюк , начальники управлінь міської ради, представники місцевих ЗМІ а також гості – міський голова Шостки Микола Нога, його перший заступник Ніна Сіваєва та секретар Шосткинської міськради Олена Кравченко.

Оглянувши перед розмовою ряд олександрійських закладів освіти, охорони здоров`я, культури, рекреаційні об`єкти, комунальні підприємства, візитери схвально оцінили високий рівень освіченості, культури і виховання як олександрійських учнів, так і пересічних жителів міста, які «чемно вітаються, поводяться ввічливо і не смітять на вулицях». Взагалі мер Шостки сказав немало хороших слів на адресу Олександрії, відзначивши окремо її гарний санітарний стан, ошатне озеленення, позитивні зрушення у медичній, житлово-комунальній та інших сферах, у чому, за його словами, Шостка відстає від нашого міста.

Як дізналися з невимушеної бесіди присутні, Шостка і Олександрія майже однакові за чисельністю жителів і проблеми у них також подібні: це наповнення місцевого бюджету, зайнятість населення (кількість безробітних на обліку – 1200 чол.), брак кваліфікованих працівників, але на відміну від нас, ще й застаріла система ЖКГ (місто обслуговують 10 ЖЕКів комунальної та приватної власності) та ін. Разом з тим М.Нога поділився і прогресивними здобутками. Наприклад, він вважає, що перспективним є розвиток не лише традиційної економіки, а й віртуальної, яка, за його словами, у Шостці дає реальне наповнення бюджету. Також він пишається створеним у його місті сучасним арт-центром, який отримав визнання на рівні країни. А головне, що на його переконання, може зрушити економіку з мертвої точки у таких невеликих містах України, як наші, це створення місцевих індустріальних парків. І такий парк у Шостці вже не тільки створений, а й успішно діє на базі колись знаменитого на весь Радянський Союз хімкомбінату «Свема». Як відомо, «Свема» з розпадом СРСР фактично загинула, але ось тепер її базис використаний для організації інших виробництв із загальною кількістю робочих місць понад 1 тис. та залучення інвестицій у місцеву промисловість.