Олександрію залишають кваліфіковані лікарі, а пацієнти скаржаться на «побори» у мед закладах

В олександрійській міській сфері охорони здоров`я спостерігається тривожна тенденція відтоку кваліфікованих кадрів, повідомляє «Голос Громади».

Про те, що в місті багато років поспіль має місце дефіцит медичних фахівців первинної ланки, відомо давно. Про це неодноразово заявлялося як на владних, так і профільних рівнях міста: укомплектованість спеціалістами-лікарями за існуючими даними складала з року в рік в середньому не більше 60-ти відсотків від потреби. Причина у більшості випадків полягає у небажанні молодих спеціалістів – випускників медичних навчальних закладів з інших міст переїжджати до Олександрії на постійне місце роботи і проживання через житлову проблему. Відтак медичний персонал майже не поповнюється. У той же час проблеми з кадрами вторинної ланки (медсестри) в міській сфері охорони здоров`я ніколи не існувало завдяки місцевому медичному училищу, яке постачає молодих спеціалістів; іноді -навіть з деяким надлишком.

А останнім часом до проблеми хронічного дефіциту лікарів додалася нова: найкваліфікованіші з них виїжджають з Олександрії та України взагалі у пошуках кращого заробітку за кордоном. Про це йшла мова на черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради. Також зверталася увага і на те, що лікарі дитячої лікарні з такою ж кваліфікацією, як скажімо, їхні колеги у міській лікарні №1, отримують у порівнянні меншу заробітну плату. Отож щоб знівелювати ці диспропорції та зменшити відтік кадрів, було вирішено здійснювати доплати за рахунок міського бюджету всім лікарям у дитячій лікарні та вибірково – у міській лікарні №1: молодим спеціалістам, які бажають надалі залишатися в Олександрії та найбільш кваліфікованим «старим» кадрам. Але є ще й інша проблема: як зазначалося в обговоренні на засіданні, лише на виплату зарплати спеціалістам первинної ланки не вистачає близько 1 мільйона гривень. Тому для цього планується створити ще й спеціальний преміальний фонд, виплати з якого здійснюватимуться за рішенням керівництва мед закладів.

У присутніх відразу ж виникло цілком логічне запитання: а хіба підвищення зарплати не потребує вторинна ланка? Відповідь була: так, потребує, але це поки що не на часі через брак коштів. Отож медичним сестрам на підвищення оплати праці за рахунок місцевого бюджету (іншими словами – з кишені олександрійських платників податків) поки що сподіватися не доводиться. А міський голова Степан Цапюк між тим суворо попередив, звертаючись невідомо до кого (бо представників медичної сфери на засіданні не було), що у разі, не приведи господи, пацієнти-жителі міста поскаржаться йому на когось з лікарів, то таким на доплату до зарплати навіть і мріяти не варто…

А присутній на виконкомі депутат міськради від партії БПП «Солідарність» Віталій Заріцький повідомив присутнім ще про одну проблему: майже при кожній зустрічі з громадянами міста ті скаржаться на постійні і на їхню думку (яку поділяє і депутат), надмірні вимагання у міських лікувальних закладах так званих благодійних внесків. Розуміючи всю складність фінансового стану міської сфери охорони здоров`я, депутат закликав здійснювати прийом благодійних пожертвувань від пацієнтів виважено і прозоро у межах, дозволених законодавством.