Анонсоване на сайті міськради проведення он-лайн трансляцій засідань депутатських комісій так і не було “втілено в життя”.

Наразі он-лайн трансляцію чергового засідання постійної комісії з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики, яка проходила 9 грудня в малій залі міськради та засідання комісії з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій, яке проходить зараз, олександрійці, нажаль, так і не побачать. З яких причин не ведеться обіцяна сайтом міськради он-лайн трансляція не відомо.

Нагадаємо, що 6 грудня на сайті Олександрійської міської ради з’явилося інформаційне повідомлення, що саме з метою забезпечення прозорості та відкритості роботи органів місцевого самоврядування з 8 грудня 2016 року буде проводитися он-лайн трансляція засідань виконавчого комітету та інших засідань і депутатських комісій, які проходять у малій залі міської ради.