Операцію по звільненню заручників та затримання озброєних злочинців провели на Кіровоградщині

Сьогодні, 25 січня, у рамках проведення тактико-спеціальних завдань, поліцейські Кіровоградщини затримували озброєних злочинців та визволяли заручників.

Як повідомляє поліція Кіровоградщини на сторінці у фейсбук, за легендою, працівники поліції отримали повідомлення про скоєння розбійного нападу на персонал одного з торгівельних закладів. За дві години поліцейські вийшли на слід підозрюваних, розблокували приміщення, де вони переховувалися, визволили заручника та затримали злочинців.

Після отриманого повідомлення було введено в дію спеціальний оперативний план під умовною назвою «Сирена», після проведення інструктажу поліцейські вирушили на пошуки злочинців. За «сценарієм», зловмисники захопили заручника. Тому головним завданням перед поліцейськими стало також визволення заручників. Було прийнято рішення про введення в дію спеціального оперативного плану «Заручник».

“Аби не наражати на небезпеку оточуючих, працівниками поліції було виведено за межі території проведення спецоперації сторонніх людей, перекрито рух транспорту на ділянці дороги поблизу будівлі. За легендою, після блокування у приміщенні, злочинці намагаються знайти шляхи відступу, висловлюють намір чинити опір та погрожують застосуванням зброї. Коли ж розуміють, що лишаються в оточенні поліцейських, починають поводити себе агресивно. Аби врятувати життя людини, яку озброєні особи утримують в якості заручника, до роботи залучається група перемовників. Після того, як став очевидним той факт, що зловмисники здаватися не збираються, прийнято рішення про введення в дію спеціального оперативного плану «Грім». До затримання осіб та звільнення заручника у подальшому були задіяні працівники спецпідрозділу «КОРД». Штурмова група спецназу за лічені хвилини проводить спеціальну поліцейську операцію. Після знешкодження злочинців на місці події працює слідчо-оперативна група”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив начальник поліції області Сергій Кондрашенко, підводячи підсумки проведення, тренування пройшли на належному рівні.