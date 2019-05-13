Оперативна інформація: сьогодні під час грози спалахнув дитячий садок в Олександрії

Нещодавно під час негоди сталася пожежа в олександрійському дошкільному навчальному закладі №20 за адресою вул. Червоностудентській, 88 (раніше Студентська), повідомляє «Голос Громади».

Прибувши на місце події на подвір`ї дитячого садочка було чути достатньо сильний запах горілого дроту. Всі двері та вікна були відкриті, а працівники закладу чекали на вулиці.

Зі слів очевидців, під час сильної грози пролунав гучний гуркіт, потім загоряння й задимлення на 2-мі поверсі садочка. Дітей евакуювали вчасно. Постраждалих немає.

Наразі, на місці пожежі працюють рятувальники. Причини займання встановлюють фахівці.