Оперуповноваженого кримінальної поліції області зловили на хабарі у 5 тисяч гривень

31 жовтня під час проведення викривальної операції зловили на гарячому працівника правоохоронного органу, який вимагав та отримав гроші в сумі 5 тисяч гривень. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт прокуратури Кіровоградської області.

Неправомірну вигоду оперуповноважений поліції вимагав від місцевого жителя на підставі повернення йому раніше вилученого майна.

Працівника кримінальної поліції задержано за ст. 208 КПК України. Наразі збираюся докази щодо винесення підозри держслужбовцю за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання відповідного запобіжного заходу.