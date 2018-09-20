Оренда нерухомого майна. Інформація для фізичних осіб

Повторно доносимо до відома, що 09.01.2013 набрало чинності рішення Олександрійської міської ради від 28.12.2012 № 846 «Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна» (з рішенням можна ознайомитись на офіційному сайті Олександрійської міської ради).

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Відповідно до рішення було визначено Порядок розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна по м.Олександрії, сел.Олександрійське, с.Звенигородка та встановлено, що мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна обчислюється податковими агентами та платниками податку на доходи фізичних осіб самостійно, виходячи з затвердженого Порядку та прогнозного розміру середньорічних показників опосередкованої вартості житла для Кіровоградської області відповідно до прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на відповідний рік.

Для визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2018 рік розмір прогнозного середньорічного показника опосередкованої вартості спорудження житла в Кіровоградській області на 2018 рік за 1 кв.метр загальної площі квартир (будинку) (з урахуванням ПДВ) складає 10601 грн. (відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09.08.2017 №195).

В центральній частині міста Олександрії встановлена мінімальна вартість місячної оренди, яка становить 106,01 грн за 1 кв.м, для інших частин міста – 79,51 грн

Для приміщень, які здаються в оренду під комерційну діяльність в центральній частині м.Олександрії (від вул.Першотравневої до вул.Козацької та від вул.Братської до вул.6-го Грудня) мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м становить 106,01 грн, для інших вулиць м.Олександрії – 79,51 грн.

Для виробничої та некомерційної діяльності та мінімальну вартість місячної оренди на території селищ пропонуємо самостійно дізнаватися відповідно до вказаного Порядку.