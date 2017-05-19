Урочисті лінійки з нагоди закінчення навчального року пройдуть в Олександрії вже наступної п’ятниці, 26 травня 2017 року. Про це повідомляє прес-служба Олександрійської міської ради.

Так, вже о 8:00 годині відбудеться останній дзвінок у ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст.№17 – ліцей), НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст.№19 – ДНЗ “Лісова казка” та Ліцеї інформаційних технологій.

О 8:30 годині святкові лінійки пройдуть для учнів НВО “Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв”, ЗНЗ І-ІІІ ступенів №2 ім.М.Горького, НВК «ЗНЗ I-III ступенів №9 – спеціалізована школа», ЗНЗ І-ІІ ступенів №7, ЗНЗ І-ІІ ступенів №8, ЗНЗ І-ІІІ ступенів №10, ЗНЗ І-ІІІ ступенів №15 та НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №12 – ДНЗ» сел. Олександрійського (колишнє Димитрове).

О 9:00 годині свято останнього дзвоника розпочнеться у НВК “Олександрійський колегіум – спеціалізована школа”, ЗНЗ І-ІІІ ступенів №6, СЗНЗ І-ІІ ступенів №4 ім.М.Олефіренка, ЗНЗ І-ІІІ ступенів №16 сел. Пантаївки, НВК «Звенигородський ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» та НВК «Марто-Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ».