Останній старт змагального сезону для спортсменів Сильної Олександрійщини (ФОТО, ВІДЕО)

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У неділю, 25 листопада, в місті Харків відбувся Кубок України з Армліфтингу за версією Всеукраїнської федерації Армліфтингу, президентом якої є Малюшицький В’ячеслав.

У Кубку України взяли участь найсильніші спортсмени з Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Волинської, Тернопільської, Сумської, Хмельницької та Кропивницької областей.

Кропивницьку область представляли спортсмени ГО “Сильної Олександрійщини”.

В запеклій боротьбі у триборстві Олексій Шиндор виборов перше місце та  підтвердив звання майстра спорту міжнародного класу, Оніщенко Віктор посів друге місце та підтвердив звання майстра спорту міжнародного класу. В утриманні срібної кулі еспандером СоС #3 Чиж Олексій виконав розряд кандидата в майстри спорту та виборов друге місце,  взявши участь у суддівстві та підтвердивши суддівську категорію міжнародного класу. Дзюба Інна взяла участь у суддівстві та підтвердила національну суддівську категорію.

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Спортсмени Сильної Олександрійщини дякують організаторам та господарям Кубку за дружню атмосферу та теплий прийом.

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