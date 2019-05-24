От-от планується відкриття оновленого літнього майданчика «Звезды востока» (ФОТО)

У ресторані «Звезда востока» зробили ремонт та змінили вигляд літнього майданчика, повідомляє Голос Громади.

Раніше він більше нагадував пивну – з такими собі столиками та вуличними наметами брендованими логотипами відомих пивних підприємств.

Зараз літня тераса має зовсім інший вигляд. Вона облаштована популярними сьогодні меблями із палет світлого кольору зі зручними та яскравими оксамитовими подушками для сидіння й відпочинку. Оновлено фонтан. По периметру майданчика встановлені горщики з квітами. Аби захиститися від палючого сонця чи дощу над терасою розвісили яскраві парасольки, а давати світло в темну пору доби будуть гірлянди із різнокольорових лампочок, що розвішані між парасольками. Атмосфера гарна та досить затишна.

Наразі ремонтні роботи знаходяться на завершальному етапі й літній майданчик «Звезды востока» незабаром прийматиме своїх відвідувачів.