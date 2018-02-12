ОТГ Кіровоградщини підписали меморандум про передачу землі у власність громад

В п’ятницю, 9 лютого, завершився процес підписання меморандуму між об’єднаними територіальними громадами Кіровоградщини та Головним управлінням Держгеокадастру в Кіровоградській області. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Зазначимо, що процес передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну передбачено розпорядженням Кабміну № 60-р від 31 січня 2018 року, яким Держгеокадастру доручено забезпечити формування земельних ділянок шляхом проведення їх інвентаризації та передачі їх у комунальну власність ОТГ.

Відповідно до підписаних меморандумів 13-ти об’єднаним територіальним громадам, що створені в Кіровоградській області, загалом буде передано 23 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення державної власності. Сам процес безпосередньої передачі відбудеться після проведення інвентаризації та реєстрації в кадастрі.

Зазначимо, що Держгеокадастр створив спеціальний сайт http://otg.land.gov.ua, на якому буде відображена вся інформація щодо передачі земель ОТГ.

Планується, що перша передача земель державної власності за межами населеного пункту відбудеться у березні 2018 року.