На Кіровоградщині заклади освіти отримали додаткове фінансування

На черговій сесії обласної ради було затверджено і внесено зміни до обласного бюджету на 2018 рік. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Буде виділено додаткові 1,2 мільйони гривень на виплати зарплатні педагогічним працівникам та стипендії студентам у Кіровоградському музичному коледжі і Кіровоградському медичному коледжі ім. Є.Й.Мухіна.

У Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти замінять старі вікна на нові, придбали систему відео-конференції для інноваційно-тренінгового класу.

У професійно-технічному училищі № 16 міста Мала Виска, професійно-технічному училищі №38 селища Голованівськ та гуртожитку Олександрійського коледжу культури і мистецтв планують провести ряд робіт з поточного ремонту приміщень.

Освітні заклади Кіровоградщини отримають додаткове фінансування з обласного бюджету в сумі майже 4 мільйони гривень.