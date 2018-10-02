Оздоровлення та відпочинок дітей з Кіровоградщини в дитячому центрі

19 дітей пільгових категорій з Кіровоградщини були направлені на оздоровлення та відпочинок в місто Одеса до Українського дитячого центру “Молода гвардія. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

У дитячому центрі протягом 10-ти тематичних змін перебуватимуть 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 дитини з багатодітних сімей, 1 дитина, зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, 4 дитини з малозабезпечених сімей, 4 талановитих та обдарованих дитини.

УДЦ “Молода гвардія” спрямований на розвиток інтересів дитини, самореалізацію та патріотичне виховання в цілому.