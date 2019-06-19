«Палаючи серця» з Олександрії зайняли ІІ місце на фестивалі дружин юних пожежників

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Минулого тижня в м. Кропивницькому відбувся обласний фестиваль дружин юних пожежників за участі олександрійської команди.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт У ДСНС в області.

Юні пожежники пропагандували безпечний спосіб життя та необхідність дотримуватись правил безпеки у будь-якій сфері життя.

Загалом на сцені було 7 команд, які змагались між собою в декількох етапах:

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-яскрава естрадна частина;
– демонстрація вміння надавати першу медичну допомогу;
– в’язання вузлів;
– приборкування умовного вогню під час практичної частини фестивалю.

Усі команди виступили гідно та посіли наступні місця:

І місце зайняла команда – «Форс-мажор» з м. Кропивницького;
ІІ місце – «Палаючи серця» з м. Олександрія та ІІІ місце – команда «Пожdepo» з Кропивницького району.

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