«Палаючи серця» з Олександрії зайняли ІІ місце на фестивалі дружин юних пожежників

Минулого тижня в м. Кропивницькому відбувся обласний фестиваль дружин юних пожежників за участі олександрійської команди.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт У ДСНС в області.

Юні пожежники пропагандували безпечний спосіб життя та необхідність дотримуватись правил безпеки у будь-якій сфері життя.

Загалом на сцені було 7 команд, які змагались між собою в декількох етапах:

-яскрава естрадна частина;

– демонстрація вміння надавати першу медичну допомогу;

– в’язання вузлів;

– приборкування умовного вогню під час практичної частини фестивалю.

Усі команди виступили гідно та посіли наступні місця:

І місце зайняла команда – «Форс-мажор» з м. Кропивницького;

ІІ місце – «Палаючи серця» з м. Олександрія та ІІІ місце – команда «Пожdepo» з Кропивницького району.