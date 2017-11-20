Пам’ять загиблих воїнів олександрійці вшанують покладанням квітів

Завтра, 21 листопада, українці відзначатимуть День Гідності та Свободи.

В Олександрії о 10:00 годині на площі Героїв Чорнобиля (біля міської ради) відбудеться покладання квітів до пам’ятника воїнам, що загинули під час проведення антитерористичної операції.

Таку інформацію повідомила прес-служба Олександрійської міської ради. Олександрійців запрошують взяти участь у заході та вшанувати пам’ять загиблих покладанням квітів до пам’ятника.