Пам’ятка олександрійським пенсіонерам – одержувачам субсидій

З 01 березня 2019 року за рішенням Уряду монетизовані житлові субсидії пенсіонерам будуть виплачуватись органами Пенсійного фонду України.

Акціонерне товариство «Укрпошта» забезпечить виготовлення та доставку кожному одержувачу субсидії персональних повідомлень про надання житлової субсидії у готівковій формі (орієнтовно – після 10 березня 2019 року).

Яким чином здійснюється виплата монетизованих субсидій?

Виплата житлових субсидій здійснюється Міністерством соціальної політики України через Пенсійний фонд України шляхом перерахування органами Пенсійного фонду України коштів на пенсійні рахунки в уповноважених банках або через виплатні об’єкти поштового зв’язку.

Виплата субсидій у готівковій формі здійснюється одночасно з виплатою пенсій згідно встановленої дати виплати.

Як і де отримати гроші?

Пенсіонери, які отримують пенсію через банківські установи, одержать житлову субсидію на свій банківський рахунок. Ті, хто одержує пенсію через поштове відділення, також отримають і житлову субсидію.

Коли перерахують гроші?

Період здійснення виплати монетизованих субсидій буде синхронізовано з датами виплати пенсій. Тобто кожен пенсіонер – одержувач субсидії отримає гроші у встановлену за графіком виплати пенсії дату впродовж виплатного періоду (з 4 по 25 число місяця).

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