Пантаївська школа-інтернат потрапила до п`ятірки закладів, у яких впроваджуватимуться енергосервісні заходи

Про це було вирішено на нараді стосовно механізму укладання договорів з енергосервісу, яка відбулась учора під керівництвом першого заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Коваленка, повідомляє офіційний сайт КОДА.

Сергій Коваленко зауважив, що попередньо галузевими управліннями було визначено перелік закладів, із якими укладатимуть угоди про енергосервіс. Серед них: Кіровоградський обласний кардіодиспансер, обласний центр дитячої та юнацької творчості, Кіровоградський психоневрологічний інтернат, Пантаївська школа-інтернат та обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського.

За інформацією заступника начальника департаменту інфраструктури та промисловості ОДА Ганни Павленко, договори укладатимуться з підприємством, що обиратиметься через систему держзакупівель “Прозорро”. Згідно з договором, компанія-переможець за власні кошти здійснить комплексні заходи з енергозбереження, повернути які вона зможе упродовж 10-15 років за рахунок частини заощаджених закладами коштів на енергоносії. Ганна Павленко також зазначила, що відсьогодні на окремих об`єктах вже розпочинають працювати енергоаудитори для визначення обсягу ремонтних робіт.