Парковки на дахах будівель Кіровоградщини: міф чи реальність?

Таку перспективу було запропоновано внести до проекту змін ДБН щодо автостоянок (Зміна №2 до ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»), а саме паркувати автомобілі та дозволити розміщувати парковки на дахах ТРЦ та інших громадських будівлях, за винятком соціальних закладів: дитячих садочків, шкіл та корпусів охорони здоров’я з палатами.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Підґрунтям таких нововведень є одвічна проблема паркінгів у великих містах і, переймаючи європейський досвід, це може допомогти у вирішенні такої проблеми.