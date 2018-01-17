Пасажири автобусу за маршрутом “Олександрія-Головківка” відтепер можуть скористатися безкоштовним Wi-fi

Відтепер пасажири автобусу “Олександрія-Головківка” мають змогу їздити в більш комфортних умовах протягом усього маршруту. За словами директора підприємства-перевізника “КД-Транс” Володимира Ковальчука відсьогодні на цьому маршруті запрацював безкоштовний Wi-fi.

“Маємо надію, що таке нововведення дасть можливість нашим пасажирам більш комфортно та зручно себе почувати протягом усього періоду поїздки, яка триває близько 40 хвилин від початкової та до кінцевої зупинки. А також корисно проводити час у ході поїздки та більш ефективно її планувати”, – зазначив Володимир Ковальчук у ході розмови з кореспондентом Голосу Громади.

Зазначимо, що наразі Wi-fi працює в тестовому режимі, передача даних здійснюється зі швидкістю 3 Мбіт/с. Про наявність безкоштовного доступу до мережі Wi-fi свідчить відповідна наліпка всередині автобусу.

“Ми проаналізуємо, наскільки корисним є таке нововведення, а потім, якщо не буде ніяких проблем з використанням мережі Wi-Fi, в такому випадку доступ до мережі плануємо запустити й на інших напрамках руху автобусів, які обслуговує ТОВ “КД-Транс”, – додав директор підприємства Володимир Ковальчук.