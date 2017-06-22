21 червня, на передодні Дня молоді, учні з 4 районів Кіровоградської області: Олександрійського, Знам’янського, Петрівського, Новгородківського мали змогу провести цікаво та безкоштовно час у м. Дніпрі. Першою зупинкою з метою пропаганди досягнень аерокосмічної галузі, формування у дітей і молоді інтересу до авіації, космонавтики відвідання Центр аерокосмічної освіти, де діти на власні очі побачили зразки космічних апаратів у натуральну величину від найперших до унікальних багатофункціональних, призначених для моніторингу Землі, виготовлених на ВО “ПМЗ” і розроблених у ДКБ “Південне”; космічні й бойові ракетоносії та їх макети; фрагменти і деталі виробів ракетно-космічної техніки та ще багато цікавого.

Після пізнавального було розважальне. Діти із захопленням відвідали Аквапарк та весело провели час. Емоції та захоплення словами не вимовити. Саме табір «Патріот» згуртовує навколо себе учнів, педагогів та спонсорів.

Оскільки фінансову підтримку даного заходу надали ТОВ УкрАгроКом, ПАТ ШАРІВСЬКЕ, ТОВ Колос. Щира вдячність небайдужим людям, які дарують дітям можливість відкривати цікаві куточки України та ще раз зустрітися.