Патріотичні пісні від виконавців Олександрійщини лунали сьогодні на фестивалі «Червона калина» (ФОТО)

Сьогодні, 20 лютого, в Олександрії у приміщені Олександрійського районного будинку культури відбувся фестиваль-конкурс патріотичної пісні «Червона калина» до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Повідомляє Голос Громади.

Революція Гідності, яка відбулася 6 років тому, залишила глибокий, визначальний й незабутній слід в історії. Сотні людей вийшли на вулиці Києва на мирний мітинг за свободу, незалежність, за віру та європейські цінності Українського народу…. Але, це перетворилося на нестерпний жах…що потягнув із собою людські життя.

В пам’ять загиблих героїв на майдані та воїнів АТО зі сцени лунали тематичні й до глибини душевні пісні. Патріотичні композиції й виступи виконували учні з навчальних закладів Олександрійщини.

На сцені районного будинку культури у віршах, піснях та виступах школярі згадували героїв України та сумували за полеглими земляками.

Виступи виконавців оцінювали члени журі за вокальними даними, майстерністю володіння голосом, загальне враження від виступу тощо.

