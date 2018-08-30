Павло Петренко: розмір аліментів збільшено до розміру прожиткового мінімуму

На засіданні КМУ міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що розмір аліментів в Україні відповідно до віку дитини збільшився до прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт РБК-Україна.

З 1 липня для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум складає 1 559 гривень, а для дітей віком від 6 до 18 років- 1 944 гривні.

Також буде підсилена відповідальність за перешкоджання в спілкуванні з дитиною, а для претендентів на держслужбу необхідно буде подавати довідку про відсутність заборгованості по аліментах більше 6 місяців.