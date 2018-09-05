Педагог з Олександрії стала лауретом премії імені В.О. Сухомлинського

Сьогодні, 5 вересня, конкурсна комісія після тривалого обговорення претендентів визначилась з лауреатами премії імені В.О.Сухомлинського. В результаті, шляхом таємного голосування було обрано п’ятьох цьогорічних лауреатів, серед яких, зокрема, і керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості в місті Олександрія Світлана Піскова.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Крім олександрійки лауреатами премії стали:

Бондарчук Юрій Павлович — доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Центральноукраїнського національного технічного університету, керівник секції історії України Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді;

Ліщенюк Тетяна Леонтіївна — директор Піщанобрідського професійного аграрного ліцею;

Лісота Андрій Андрійович — директор комунального закладу “Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді”;

Свириденко Олена Леонідівна — вчитель математики Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат — школа мистецтв);

Зазначимо, що Світлана Піскова є керівником секцій «Технологічні процеси та перспективні технології» та «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді;

Нагородження лауреатів відбудеться 2 жовтня під час урочистих заходів, присвячених Дню працівників освіти України.