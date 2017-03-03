У приміщенні цукрозаводського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» відбулися заходи з розширення взаємозв’язків місцевих педагогів с учителями-практиками із Європи. Про це повідомила прес-служба Олександрійської районної державної адміністрації (РДА) у п’ятницю, 3 березня.

В процесі спілкування німецькі колеги поділилися досвідом стосовно організації учнів у європейських НВЗ, навчального навантаження дітей, залучення їх до інтелектуальних змагань та позакласної діяльності. Гості розповіли про особливості роботи шкіл різних статусів — реальних, інтегрованих, гімназій.

Німецькі викладачі познайомилися з роботою шкільного євроклубу Uniti, оглянули виставку робіт гуртка «Диво-пальчики», взяли участь у майстер-класі «Створи красу власноруч», результатом якого став символічний «Вінок єдності».