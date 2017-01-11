Педагоги, зарплатня яким нараховується з міського бюджету, теж можуть сподіватися на підвищення з 1 січня

Як раніше повідомляв Голос Громади, 31 січня 2017 року в Кіровоградській обласній раді розглянуть проект рішення, внесений головою Кіровоградської ОДА Сергієм Кузьменко, щодо підвищення заробітної плати педагогам, які працюють в закладах освіти, що знаходяться на балансі обласної влади, з 1 січня 2017 року на 2 тарифні розряди.

Підтримати олександрійських педагогів, що працюють в освітніх закладах, які знаходяться на балансі міськради запропонував і депутат від партії “БПП “Солідарність” Андрій Коломійцев. Посадовець вирішив внести на розгляд Олександрійської міської ради відповідний проект рішення. Така інформація була сьогодні опублікована на офіційній сторінці місцевого осередку партії в соц.мережі Фейсбук.

Депутатом було запропоновано з 1 січня 2017 року здійснити підвищення тарифних розрядів і тих педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок міського бюджету.