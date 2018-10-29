Пенсійний фонд Олександрійщини інформує

106

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:

01 листопада 2018 року заступник начальника управління – начальник відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління застосування пенсійного забезпечення Наталія Миколаївна БОДЮЛ.

Читайте також:  Суд Кіровоградщини відмовив позивачу у стягнені 6,5 мільйонів гривень бюджетних коштів 

08 листопада 2018 рокуначальник відділу виконання бюджету та бюджетно – фінансової звітності фінансово – економічного управління Ганна Георгіївна АРУТЮНЯН.

15 листопада 2018 року заступник начальника управління – начальник відділу представництва інтересів Фонду в судах та інших органах юридичного управління Ольга Олександрівна БЛОШЕНКО.

22 листопада 2018 року заступник начальника головного управління Олена Яківна РОМАНЧЕНКО.

Читайте також:  В Приютівській громаді відбувся семінар «Співпраця, яка гарантує успіх»

29 листопада 2018 року заступник начальника  відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління застосування пенсійного законодавства Ірина Василівна ФУНДЕРАТ.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ