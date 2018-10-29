Пенсійний фонд Олександрійщини інформує

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:

01 листопада 2018 року – заступник начальника управління – начальник відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління застосування пенсійного забезпечення Наталія Миколаївна БОДЮЛ.

08 листопада 2018 року – начальник відділу виконання бюджету та бюджетно – фінансової звітності фінансово – економічного управління Ганна Георгіївна АРУТЮНЯН.

15 листопада 2018 року – заступник начальника управління – начальник відділу представництва інтересів Фонду в судах та інших органах юридичного управління Ольга Олександрівна БЛОШЕНКО.

22 листопада 2018 року – заступник начальника головного управління Олена Яківна РОМАНЧЕНКО.

29 листопада 2018 року – заступник начальника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління застосування пенсійного законодавства Ірина Василівна ФУНДЕРАТ.