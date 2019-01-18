Перелік офіційних місць святкування Водохреща на Кіровоградщині, й Олександрії зокрема

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Пожежно-рятувальні підрозділи Управління ДСНС у Кіровоградській області цього річ будуть чергувати під час святкування Водохреща.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області

Наводимо таблицю офіційних місць проведення заходів Водохреща в області:

1. смт Голованівськ

вул. Гонти

центральний ставок

 1

 

 

 10.00 –13.00

19.01.2019
2. с. Скопіївка

р. Сухий Ташлик

 1

 

 09.00 – 12.00

19.01.2019
3. м. Гайворон,

вул. Пляжна міський пляж

 1

 

 

 10.00 – 11.00

19.01.2019
4. с. Петрове місцевий ставок 1

 

 10.30 –14.00

19.01.2019
5. с. Дмитрівка

ставок «Новомиколаївка»

 1 10.30 –14.00

19.01.2019
6. вул. Мазуренка

р. Березівка

 1

 

 10.30 –12.30

19.01.2019
7. р. Грузька,

ставок «Криниченьки»

 1

 

 

 10.00 –13.00

19.01.2019
8. м. Долинська,

місцевий ставок

 1 10.00 –13.00

19.01.2019
9. м. Бобринець

р. Сугоклея

 1

 

 14.00 –18.00

19.01.2019
10. смт Компаніївка,

центральний ставок

 1

 

 

 10.00 – 12.00

19.01.2019
11. смт Олександрівка р. Тясмин 1 10.00 –13.00

19.01.2019
12. Ставок

«Перемозький»

 

 1

 

 З 23:00 18.01.2019 до закінчення заходу 19.01.2019
13. Ставок «Войнівський»

 

 1 З 23:00 18.01.2019 до закінчення заходу 19.01.2019
14. с. Шамраєве

р. Синиця

 1

 

 09.00 –15.00

19.01.2019
15. Миколаївська церква 1 08.00 до 12.00

19.01.2019
16. Ільїнська церква

 

 1 08.00 до 12.00

19.01.2019
17. р. Кільтен 1

 

 10.00 – 12.00

19.01.2019
18. р. Інгулець 1 12.00 – 15.00

19.01.2019
19. смт Онуфріївка,

вул. 116 Дивізії верхній ставок

 1

 

 

 10.00 – 12.00

19.01.2019
20. смт Вільшанка

р. Синюха

(центральний пляж)

 

 1

 

 

 09.00 – 11.00

19.01.2019
21. Місцевий ставок

ФГ «Прокопчук»  (поза межами населеного пункту

 1

 

 

 10.00 – 13.00

19.01.2019
22. смт Новоархангельськ

р. Синюха

(біля центрального ринку)

 1

 

 

 10.00 – 13.00

19.01.2019
23. м. Світловодськ

Верхній б’єф Кременчуцького водосховища

(Яхт-клуб «Кристал»)

 1

 

 

 09.00 – 13.00

19.01.2019
24. м. Світловодськ

Кременчуцьке водосховище

(біля ресторану «ЛЕВИ»)

 1

 

 

 09.00 – 13.00

19.01.2019
25. р. Інгул

(Джерело Святого Даниїла)

 1

 

 10.00 – 13.00

19.01.2019
26.  р. Інгул

(мікрорайон Новомиколаївка)

 1

 

 

 10.00 – 13.00

19.01.2019
27. р. Сугоклея

(Парк Перемоги)

 1 10.00 – 13.00

19.01.2019
28. с. Соколівське

вул. Карпенка-Карого (біля Соколівської с/р)

 1 10.00 – 13.00

19.01.2019

 

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