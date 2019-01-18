Перелік офіційних місць святкування Водохреща на Кіровоградщині, й Олександрії зокрема

Пожежно-рятувальні підрозділи Управління ДСНС у Кіровоградській області цього річ будуть чергувати під час святкування Водохреща.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області
Наводимо таблицю офіційних місць проведення заходів Водохреща в області:
|1.
|смт Голованівськ
вул. Гонти
центральний ставок
|1
|10.00 –13.00
19.01.2019
|2.
|с. Скопіївка
р. Сухий Ташлик
|1
|09.00 – 12.00
19.01.2019
|3.
|м. Гайворон,
вул. Пляжна міський пляж
|1
|10.00 – 11.00
19.01.2019
|4.
|с. Петрове місцевий ставок
|1
|10.30 –14.00
19.01.2019
|5.
|с. Дмитрівка
ставок «Новомиколаївка»
|1
|10.30 –14.00
19.01.2019
|6.
|вул. Мазуренка
р. Березівка
|1
|10.30 –12.30
19.01.2019
|7.
|р. Грузька,
ставок «Криниченьки»
|1
|10.00 –13.00
19.01.2019
|8.
|м. Долинська,
місцевий ставок
|1
|10.00 –13.00
19.01.2019
|9.
|м. Бобринець
р. Сугоклея
|1
|14.00 –18.00
19.01.2019
|10.
|смт Компаніївка,
центральний ставок
|1
|10.00 – 12.00
19.01.2019
|11.
|смт Олександрівка р. Тясмин
|1
|10.00 –13.00
19.01.2019
|12.
|Ставок
«Перемозький»
|1
|З 23:00 18.01.2019 до закінчення заходу 19.01.2019
|13.
|Ставок «Войнівський»
|1
|З 23:00 18.01.2019 до закінчення заходу 19.01.2019
|14.
|с. Шамраєве
р. Синиця
|1
|09.00 –15.00
19.01.2019
|15.
|Миколаївська церква
|1
|08.00 до 12.00
19.01.2019
|16.
|Ільїнська церква
|1
|08.00 до 12.00
19.01.2019
|17.
|р. Кільтен
|1
|10.00 – 12.00
19.01.2019
|18.
|р. Інгулець
|1
|12.00 – 15.00
19.01.2019
|19.
|смт Онуфріївка,
вул. 116 Дивізії верхній ставок
|1
|10.00 – 12.00
19.01.2019
|20.
|смт Вільшанка
р. Синюха
(центральний пляж)
|1
|09.00 – 11.00
19.01.2019
|21.
|Місцевий ставок
ФГ «Прокопчук» (поза межами населеного пункту
|1
|10.00 – 13.00
19.01.2019
|22.
|смт Новоархангельськ
р. Синюха
(біля центрального ринку)
|1
|10.00 – 13.00
19.01.2019
|23.
|м. Світловодськ
Верхній б’єф Кременчуцького водосховища
(Яхт-клуб «Кристал»)
|1
|09.00 – 13.00
19.01.2019
|24.
|м. Світловодськ
Кременчуцьке водосховище
(біля ресторану «ЛЕВИ»)
|1
|09.00 – 13.00
19.01.2019
|25.
|р. Інгул
(Джерело Святого Даниїла)
|1
|10.00 – 13.00
19.01.2019
|26.
| р. Інгул
(мікрорайон Новомиколаївка)
|1
|10.00 – 13.00
19.01.2019
|27.
|р. Сугоклея
(Парк Перемоги)
|1
|10.00 – 13.00
19.01.2019
|28.
|с. Соколівське
вул. Карпенка-Карого (біля Соколівської с/р)
|1
|10.00 – 13.00
19.01.2019