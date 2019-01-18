Перелік офіційних місць святкування Водохреща на Кіровоградщині, й Олександрії зокрема

Пожежно-рятувальні підрозділи Управління ДСНС у Кіровоградській області цього річ будуть чергувати під час святкування Водохреща.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області

Наводимо таблицю офіційних місць проведення заходів Водохреща в області: