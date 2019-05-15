Перелік олександрійських захисних споруд цивільного захисту

Захисні споруди цивільного захисту – інженерні споруди, призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.
До захисних споруд цивільного захисту належать:
Сховище – герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів;
Протирадіаційне укриття – негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості;
Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту – захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період.
Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.
Споруда подвійного призначення – це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення. (підземний простір метрополітену, підземні паркінги, підземні переходи тощо);
Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.
Адреси розташування захисних споруд цивільного захисту в Олександрійському районі:
1.ПРУ 41103 Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Олександрійський р-н,
с. Олександрівка,
вул. Зелена, 21а
- ПРУ 41105
8-ми квартирний житловий будинок, Олександрійський р-н,
с. Новоселівка (Комінтерн),
вул. Шкільна, 1
- ПРУ 41106
8-ми квартирний житловий будинок, Олександрійський р-н,
с. Шарівка
вул. Пушкіна, 1
- ПРУ 41107
НПС «Прголетарська», Олександрійський р-н, с.Зелене (Леніно-1)
- ПРУ 41108
8-ми квартирний житловий будинок, Олександрійський р-н,
с. Веселе,
вул. Миру (Гагаріна), 29
- ПРУ 41110
Дошкільний навчальний заклад „Метелик”,
Олександрійський р-н, с. Шарівка,
вул. Спортивна, 4
- ПРУ 41112
Районний відділ поліції УНП України в Кіровоградській області,
м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 34
- ПРУ 41113
Улянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Олександрійський р-н, с. Улянівка, вул. Шкільна (Жовтнева), 5а
- ПРУ 41114
Олександрійський р-н,
с.Ульянівка
- ПРУ 41116
- Будинок творчості та юнацтва,
Олександрійський р-н, с. Нова Прага, вул. Козацька (Паризької Комуни), 44
- ПРУ 41123
8-ми квартирнирй житловий будинок, Олександрійський р-н, с. Шарівка
вул. Пушкіна, 3
- ПРУ 41124
Ізмайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Олександрійський р-н, с. Ізмайлівка, вул. Центральна (Кірова), 61
- ПРУ 41125
8-ми квартирний житловий будинок, Олександрійський р-н,
с. Новоселівка (Комінтерн),
вул. Центральна (Леніна), 1
- ПРУ 41132Косівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Олександрійський р-н,
с. Косівка, вул. Культури, 4
- ПРУ 41133
Олександрійський р-н,
с. Добра Надія, вул..Центральна, 16
- ПРУ 41134
Олександрійський р-н, с. Щасливе
вул. Центральна (Леніна)
- ПРУ 41135
ДНЗ, Олександрійський р-н,
с. Андріївка, вул. Набережна, 2а
- ПРУ 41136
ФАП, Олександрійський р-н, с. Шарівка, вул. Новопразька,7
- ПРУ 41137
Бутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Олександрійський р-н, с. Бутівське,
вул. Шевченка,19