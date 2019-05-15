Перелік олександрійських захисних споруд цивільного захисту

Захисні споруди цивільного захисту – інженерні споруди, призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

До захисних споруд цивільного захисту належать:

Сховище – герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів;

Протирадіаційне укриття – негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості;

Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту – захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період.

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

Споруда подвійного призначення – це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення. (підземний простір метрополітену, підземні паркінги, підземні переходи тощо);

Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

Адреси розташування захисних споруд цивільного захисту в Олександрійському районі:

1.ПРУ 41103 Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Олександрійський р-н,

с. Олександрівка,

вул. Зелена, 21а

ПРУ 41105

8-ми квартирний житловий будинок, Олександрійський р-н,

с. Новоселівка (Комінтерн),

вул. Шкільна, 1

ПРУ 41106

8-ми квартирний житловий будинок, Олександрійський р-н,

с. Шарівка

вул. Пушкіна, 1

ПРУ 41107

НПС «Прголетарська», Олександрійський р-н, с.Зелене (Леніно-1)

ПРУ 41108

8-ми квартирний житловий будинок, Олександрійський р-н,

с. Веселе,

вул. Миру (Гагаріна), 29

ПРУ 41110

Дошкільний навчальний заклад „Метелик”,

Олександрійський р-н, с. Шарівка,

вул. Спортивна, 4

ПРУ 41112

Районний відділ поліції УНП України в Кіровоградській області,

м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 34

ПРУ 41113

Улянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Олександрійський р-н, с. Улянівка, вул. Шкільна (Жовтнева), 5а

ПРУ 41114

Олександрійський р-н,

с.Ульянівка

ПРУ 41116 Будинок творчості та юнацтва,

Олександрійський р-н, с. Нова Прага, вул. Козацька (Паризької Комуни), 44

ПРУ 41123

8-ми квартирнирй житловий будинок, Олександрійський р-н, с. Шарівка

вул. Пушкіна, 3

ПРУ 41124

Ізмайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Олександрійський р-н, с. Ізмайлівка, вул. Центральна (Кірова), 61

ПРУ 41125

8-ми квартирний житловий будинок, Олександрійський р-н,

с. Новоселівка (Комінтерн),

вул. Центральна (Леніна), 1

ПРУ 41132Косівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Олександрійський р-н,

с. Косівка, вул. Культури, 4

ПРУ 41133

Олександрійський р-н,

с. Добра Надія, вул..Центральна, 16

ПРУ 41134

Олександрійський р-н, с. Щасливе

вул. Центральна (Леніна)

ПРУ 41135

ДНЗ, Олександрійський р-н,

с. Андріївка, вул. Набережна, 2а

ПРУ 41136

ФАП, Олександрійський р-н, с. Шарівка, вул. Новопразька,7