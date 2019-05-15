Перелік олександрійських захисних споруд цивільного захисту

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Захисні споруди цивільного захисту – інженерні споруди, призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

До захисних споруд цивільного захисту належать:

Сховище – герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів;

Протирадіаційне укриття – негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості;

Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту – захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період.

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Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

Споруда подвійного призначення – це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення. (підземний простір метрополітену, підземні паркінги, підземні переходи тощо);

Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

Адреси розташування захисних споруд цивільного захисту в Олександрійському районі:

1.ПРУ 41103 Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Олександрійський р-н,
с. Олександрівка,
вул. Зелена, 21а

  1. ПРУ 41105
    8-ми квартирний житловий будинок, Олександрійський р-н,
    с. Новоселівка (Комінтерн),
    вул. Шкільна, 1
  1. ПРУ 41106
    8-ми квартирний житловий будинок, Олександрійський р-н,
    с. Шарівка
    вул. Пушкіна, 1
  1. ПРУ 41107
    НПС «Прголетарська», Олександрійський р-н, с.Зелене (Леніно-1)
  1. ПРУ 41108
    8-ми квартирний житловий будинок, Олександрійський р-н,
    с. Веселе,
    вул. Миру (Гагаріна), 29
  1. ПРУ 41110
    Дошкільний навчальний заклад „Метелик”,
    Олександрійський р-н, с. Шарівка,
    вул. Спортивна, 4
  1. ПРУ 41112
    Районний відділ поліції УНП України в Кіровоградській області,
    м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 34
  1. ПРУ 41113
    Улянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Олександрійський р-н, с. Улянівка, вул. Шкільна (Жовтнева), 5а
  1. ПРУ 41114
    Олександрійський р-н,
    с.Ульянівка
  1. ПРУ 41116
  2. Будинок творчості та юнацтва,
    Олександрійський р-н, с. Нова Прага, вул. Козацька (Паризької Комуни), 44
  1. ПРУ 41123
    8-ми квартирнирй житловий будинок, Олександрійський р-н, с. Шарівка
    вул. Пушкіна, 3
  1. ПРУ 41124
    Ізмайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Олександрійський р-н, с. Ізмайлівка, вул. Центральна (Кірова), 61
  1. ПРУ 41125
    8-ми квартирний житловий будинок, Олександрійський р-н,
    с. Новоселівка (Комінтерн),
    вул. Центральна (Леніна), 1
  1. ПРУ 41132Косівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
    Олександрійський р-н,
    с. Косівка, вул. Культури, 4
  1. ПРУ 41133
    Олександрійський р-н,
    с. Добра Надія, вул..Центральна, 16
  1. ПРУ 41134
    Олександрійський р-н, с. Щасливе
    вул. Центральна (Леніна)
  1. ПРУ 41135
    ДНЗ, Олександрійський р-н,
    с. Андріївка, вул. Набережна, 2а
  1. ПРУ 41136
    ФАП, Олександрійський р-н, с. Шарівка, вул. Новопразька,7
  1. ПРУ 41137
    Бутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
    Олександрійський р-н, с. Бутівське,
    вул. Шевченка,19
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