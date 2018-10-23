Перелік основних змін для громадян в програмі житлових субсидій

Уряд вдосконалив умови оформлення державної допомоги у сплаті житло-комунальних послуг. Зміни внесені в постанову КМУ №329 Кабінетом Міністрів України та набрали чинності з 1 жовтня 2018 року. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

До переліку основних змін входять:

Якщо ЄСВ не сплачується з вини роботодавця, то громадянин може отримати субсидію на загальних умовах.

Працездатні онкохворі чи сім’ї в яких в сім’ї є алко чи наркохворі отримуватимуть субсидію на основі заяви на Комісію.

На допомогу від Уряду мають право сім’ї, опалювальна площа яких не перевищує 120 кв. метрів для квартир та 200 кв. метрів для приватного будинку. На понаднормову, яка не перевищує 30% від норми, мають право:

– особи, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника;

– особи, які досягли пенсійного віку або отримують пенсію за вислугою років;

– особи, які отримують соціальну допомогу за інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Без обов’язкової сплати ЄСВ субсидії можуть отримати:

– безробітні в сільській місцевості, райцентрі

– безробітні в місті, якщо перебувають на обліку центра зайнятості.

До суми загального доходу не будуть враховувати:

– сплачені аліменти

– спеціальна бюджетна дотація за вирощування телят