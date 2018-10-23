Перелік основних змін для громадян в програмі житлових субсидій

Уряд вдосконалив умови оформлення державної допомоги у сплаті житло-комунальних послуг. Зміни внесені в постанову КМУ №329 Кабінетом Міністрів України та набрали чинності з 1 жовтня 2018 року. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.
До переліку основних змін входять:
- Якщо ЄСВ не сплачується з вини роботодавця, то громадянин може отримати субсидію на загальних умовах.
Працездатні онкохворі чи сім’ї в яких в сім’ї є алко чи наркохворі отримуватимуть субсидію на основі заяви на Комісію.
- На допомогу від Уряду мають право сім’ї, опалювальна площа яких не перевищує 120 кв. метрів для квартир та 200 кв. метрів для приватного будинку.
- На понаднормову, яка не перевищує 30% від норми, мають право:
– особи, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника;
– особи, які досягли пенсійного віку або отримують пенсію за вислугою років;
– особи, які отримують соціальну допомогу за інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
- Без обов’язкової сплати ЄСВ субсидії можуть отримати:
– безробітні в сільській місцевості, райцентрі
– безробітні в місті, якщо перебувають на обліку центра зайнятості.
- До суми загального доходу не будуть враховувати:
– сплачені аліменти
– спеціальна бюджетна дотація за вирощування телят
- З 1 жовтня якщо вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов’язкового платежу субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги. Наведемо приклад, якщо розмір обов’язкового платежу становить 200 грн, а спожито лише на 120 грн, то до сплати підлягає фактично спожитий обсяг послуги, тобто 120 грн.
- Усім, хто вже переоформив субсидію, у жовтні органи соцзахисту розрахують її автоматично. Хто не встиг – може зробити це у будь-який час.