Перемога олександрійця у міжнародному марафоні на Кіпрі

Двома осінніми марафонами завершив цьогорічний сезон олександрійський прихильник бігу на довгі дистанції Олександр Жосан, повідомляє «Голос Громади».

Як вже не раз розповідалося, він по можливості намагається не пропускати жоден з таких заходів незалежно від того, де вони проводяться – в Україні, чи за її межами. Одним з помітних легкоатлетичних турнірів з бігу на супердовгі дистанції був традиційний міжнародний марафон у Кишиневі (Молдова) – про це свого часу розповідав «Голос Громади», а також щорічний забіг в Одесі, який проходив у «перлині біля моря» у жовтні цього року. Там численна «армія» стаєрів змагалася на дистанціях 15 та 30 км. Наш земляк виступив на 30-кілометрівці і не лише посів перше місце у своїй віковій категорії, а ще й поліпшив власний минулорічний результат на цій же, одеській трасі забігу-2017 аж на 22 хвилини!

А останнім власним здобутком цьогорічного марафонського сезону Олександр Жосан вважає участь у ІІ міжнародному марафоні на Кіпрі. Слід зазначити, що він нещодавно взяв там участь навіть не сам, а разом з сином Костянтином. Для цього дана «сімейна команда» придбала на двох туристичну путівку на сонячний острів, спеціально «підгадавши» її терміни, щоб вони збіглися з датою проведення міжнародного марафону. І все вийшло так, як було задумано. Далі – враження Олександра спеціального для читачів «Голосу Громади».

«У кіпрському марафоні взяли участь бігуни з 25-ти країн, всього на старт вийшли близько десяти тисяч спортсменів, багато з яких прилетіли туди не лише з більшості країн Європи, а навіть з інших континентів. І це надзвичайно надихало на боротьбу. Погода на той час на Кіпрі ще була досить тепла і температура повітря сягала 26-28 градусів, отож щоб сонце не надто докучало на трасі, організатори марафону вибрали час для старту о 8-й годині ранку. Правда, потім у процесі забігу все одно було спекотно, але не це головне: надзвичайно вражала красою навколишня природа. Спочатку траса пролягала приблизно 8-9 км вздовж ліній берега Середземного моря, а потім – вглиб острова до живописного солоного озера. А там – безліч рожевих фламінго, які вже тоді прилетіли на озеро для зимівлі! Такої величезної кількості цих птахів я ще ніколи не бачив. Ось цими неймовірно гарними краєвидами, якими ми милувалися протягом всього забігу, цікавою і гарно організованою боротьбою і запам`ятався нам марафон. Знаєте, у таких умовах і сама марафонська дистанція не здається занадто виснажливою».

Слід додати, що на кіпрському марафоні Олександр біг, як завжди, класичну дистанцію – 42 км 195 м і посів на ній у підсумку перше місце у своїй віковій групі. А Костянтин Жосан боровся на півмарафоні (21 км), де поліпшив попередній особистий результат, досягнутий у Кишиневі, на 12 хвилин.