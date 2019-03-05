Перемога за нашими: представники з Олександрії отримали нагороди на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі

У Кропивницьку нещодавно відбувся XXIV Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Провесінь», в якому взяли участь учні Олександрійської дитячої музичної школи.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

У музикальному конкурсі змагалося 200 достойних юних музикантів з майже 100 мистецьких шкіл зі всієї країни.

Троє представників від нашого міста зайняли призові місця й стали переможцями фестивалю-конкурсу.

Відтак, Водов Давид здобув диплом з відзнакою, Тарасенко Артур отримав диплом ІІ ступеня (клас викладача Мазура О.М.). Бондарь Миколай нагороджений дипломом ІІ ступеня (клас викладача Мазура М.М.).