Переможцем обласного етапу конкурсу проектів «Майбутнє України» став наш земляк

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22 вересня відбувся I (обласний) етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України».

На виставці цього року було представлено 27 наукових розробок учнів зі всієї Кіровоградської області.
Гараська Назарій (керівник Піскова С.В.) був відзначений Дипломом I ступеня за результатами конкурсу науково-дослідний проект «Модернізований енергоефективний рекуператор» вихованця будинку дитячої та юнацької творчості.

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Свою роботу талановитий юнак представлятиме на Всеукраїнському етапі конкурсу «Майбутнє України» та VII Міжнародному Фестивалі інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2018, що буде проходити в листопаді місяці в м. Києві.

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