Переможцем обласного етапу конкурсу проектів «Майбутнє України» став наш земляк

22 вересня відбувся I (обласний) етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України».

На виставці цього року було представлено 27 наукових розробок учнів зі всієї Кіровоградської області.

Гараська Назарій (керівник Піскова С.В.) був відзначений Дипломом I ступеня за результатами конкурсу науково-дослідний проект «Модернізований енергоефективний рекуператор» вихованця будинку дитячої та юнацької творчості.

Свою роботу талановитий юнак представлятиме на Всеукраїнському етапі конкурсу «Майбутнє України» та VII Міжнародному Фестивалі інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2018, що буде проходити в листопаді місяці в м. Києві.