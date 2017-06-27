Переможцям конкурсу на кращу зупинку в Олександрійському районі вручили нагороди

Сьогодні, 27 червня, під час урочистостей до дня Конституції України, що відбулися в Олександрійському районному будинку культури, визначили переможців конкурсу на кращу зупинку в Олександрійському районі.

Так, дипломом третього ступеня відзначили авторів оформлення зупинки в с. Березівці, дипломом другого ступеня нагородили художників, які доклали зусиль для створення зупинку-календаря у Новій Празі. І дипломом першого ступеня – художників, що займалися творчим оформленням зупинки в селі Протопопівка.

Всього ж участь в творчому конкурсі взяло 9 населених пунктів Олександрівського району.