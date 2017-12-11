Переселенка з Луганщини “знайшла себе” в професії інженера-землевпорядника в “Гео-кадастровому центрі” на Олександрійщині

Раніше Ольга Задорожна проживала на Луганщині. Після навчання у Луганському національному аграрному університеті отримала спеціальність «Землеустрій та кадастр» і повернулася до рідної Станиці Луганської, де успішно працювалаінженером-землевпорядником аж поки не розпочалися бойові дії на сході України.

«Я дуже люблю свою рідну землю. Вважаю, що найбільше багатство нашої держави – це її земля. Питання організації землекористування, розробки проектів землеустрою та проектування природоохоронних заходів, моніторинг і державний контроль за станом і раціональним використанням й охороною земельних ресурсів, на мою думку, є одними із головних, – розповіла Ольга. – Ніколи не думала про те, що буду змушена залишити рідну домівку, улюблену роботу».

Дівчина переїхала до Олександрії та звернулась по допомогу в працевлаштуванні до міськрайонного центру зайнятості.

«Підтримка та сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та проведення АТО – у центрі нашої уваги, – зазначила Ірина Мукієнко, директор Олександрійського міськрайонного центру зайнятості. – Фахівці центру зайнятості забезпечують надання адресної допомоги цим клієнтам з урахуванням їхнього професійного досвіду, індивідуальних можливостей, здатності конкурувати на ринку праці тощо. У кожному конкретному випадку ретельно відпрацьовуються всі можливі підходи до вирішення питання працевлаштування».

За результатами плідної співпраці зі спеціалістами організації працевлаштування населення, після стажування та успішного проходження конкурсу Ольга отримала бажану роботу: нині переселенка працевлаштована згідно строкового трудового договору на посаду інженера-землевпорядника на приватне підприємство «Гео-кадастровий центр».