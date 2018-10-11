Переваги нової методики роботи центрів первинної медико-санітарної медичної допомоги на Кіровоградщині

Про переваги успішної діяльності центрів ПМСД, що уже працюють за новими правилами доповів перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко. Повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Посадовцем наведені та порівнянні точні суми медичної субвенції, які отримали у вересні та жовтні поточного року.

Так, Олександрійський район отримав у вересні медичну субвенцію в розмірі 801 тис. грн., стало 1,27 млн. грн., благовіщенський район у розмірі 517 тис. грн., а у жовтні зазначена сума вже склала 924 тис. грн. У Гайворонському районі у вересні було 865 тис. грн., стало 1,4 млн. грн., у Голованівському районі було 712 тис. грн., стало 1,1 млн. грн., у Маловисківському районі було 433 тис. грн., стало 715 тис. грн., у Петрівському районі було 544 тис. грн., стало 739 тис. грн. Знам’янський район отримав найбільшу державну допомогу, оскільки центр ПМСД обслуговує міське і районне населення. У вересні виплати склали 517 тис. грн., а уже жовтні – 1,9 млн. грн.

Сергій Коваленко зазначив, що за рахунок даних коштів можливе підвищення заробітної плати медпрацівників та придбання необхідного медичного обладнання. В центрах ПМСД можна скористатися послугами з проведення лабораторних аналізів у лікарнях ІІ та ІІІ рівня.

Додатково, перший заступник голови ОДА констатував, що по старій системі працюють 9 районних та 3 міських (Олександрія, Кропивницький та Світловодськ) центрів первинної медико-санітарної допомоги, які повинні підписати договір з Національною службою здоров’я.

Було підкреслено, що лише до кінця поточного року лікарні ІІ рівня зможуть пройти процес перетворення з комунальних закладів у комунальні некомерційні підприємства, допоки діятиме спрощена система даного перетворення.