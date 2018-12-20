Перевірте свою облікову картку!

Система Пенсійного фонду України пропонує громадянам високий рівень обслуговування та широкий спектр послуг, у тому числі шляхом взаємодії через Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

На сьогодні впроваджено дистанційний доступ громадян до даних власної електронної пенсійної справи та електронної картки соціального страхування Державного реєстру застрахованих осіб із застосуванням електронного цифрового підпису. Наразі громадяни мають можливість одержати через особистий кабінет на Веб-порталі електронних послуг довідки, витяги з Реєстру застрахованих осіб, що формуються автоматично, із застосуванням перевірочних кодів (цифрового та QR) та не потребують підписів фахівців Пенсійного фонду України. З огляду на швидкість та зручність використання, дана система комунікації привертає все більшу увагу населення. Так, на сьогодні близько 90 тис. мешканців області зареєстровані на Веб-порталі та оцінили його переваги.

Розширюючи можливості послуг для покращення обслуговування громадян, у листопаді 2018 році впроваджено новий сервіс. Так, у разі виявлення застрахованою особою на поточний момент некоректних відомостей у власній обліковій картці (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце народження, стать, громадянство, серія та номер паспорту, адреса місця проживання) ця особа може особисто подати до територіального сервісного центру Пенсійного фонду України Анкету та документи, що підтверджують уточнення даних, або через Веб-портал за наявності електронного цифрового підпису. Після підтвердження відповідності реєстраційних даних та наявних документів зміни до облікової картки здійснюються у п’ятиденний строк.