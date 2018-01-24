Перевізники в Олександрії пропонують підвищити тариф на проїзд

Сьогодні, 24 січня, на сайті Олександрійської міської ради було оприлюднено інформацію щодо звернення олександрійських перевізників до міської ради з проханням підвищити тариф на проїзд в автобусах у зв’язку зі зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів, запчастин та збільшенням мінімальної заробітної плати.

Аби вивчити питання щодо доцільності підвищення тарифу на проїзд було створено відповідну комісію у складі керівників профільних управлінь та депутатів міської ради, котра визначила першочерговим завданням – обстеження пасажиропотоку. Адже саме цей показник і впливає на обчислення вартості проїзду.

Також зазначається, що після вивчення питання, воно обговорюватиметься з громадськістю міста та буде внесено пропозиції на розгляд виконавчого комітету