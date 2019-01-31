Перша жертва грипу: на Кіровоградщині помер чоловік

В цьому році є перша жертва грипу. Від вірусу «Сінгапур» помер мешканець Кіровоградщини.

Повідомляє Голос Громади з інформації заступника начальника Кіровоградського обласного лабораторного центру Надії Оперчук.

«80 річний чоловік звернувся на п’ятий день від моменту захворювання за допомогою до лікарів, коли розвинулася тяжка форма двобічної пневмонії. Людина була з групи медичного ризику, тобто мала складні супутні захворювання. Вірусологічно підтверджено вірус грипу H3N2 «Сінгапур»», – зазначила спеціаліст.

Нагадуємо, що надійним захистом від грипу є вакцинація.